Минфин Азербайджана высоко оценивает решение Fitch Ratings относительно Азербайджана

Министерство финансов Азербайджанской Республики высоко оценивает решение международного кредитно-рейтингового агентства Fitch Ratings от 26 июля о повышении долгосрочного рейтинга Азербайджана в иностранной валюте на одну ступень до BBB-, то есть до инвестиционного уровня.

Как сообщили Day.Az в министерстве, возвращение суверенного рейтинга Азербайджана через 8 лет на инвестиционный уровень и установка прогноза по рейтингу на "стабильный", несомненно, является проявлением макроэкономической и монетарной политики, институциональных реформ, реализуемых правительством Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева, улучшения инвестиционной среды, сокращения государственного долга, в частности низкого уровня государственного долга и других последовательных и многогранных реформ, на международной арене.

"В предыдущих оценках минфин осудил международные рейтинговые агентства за жадность в присвоении рейтинга нашей стране. Отрадно, что агентство Fitch Ratings впервые объективно и адекватно выразило реальную экономическую ситуацию и отношение инвесторов к кредитному риску Азербайджана и приняло решение вновь поднять международный кредитный рейтинг нашей страны до инвестиционного уровня.

Мы надеемся, что другие международные кредитно-рейтинговые агентства займут аналогичную позицию и утвердят кредитный рейтинг Азербайджана на инвестиционном уровне", - сообщили в министерстве.

Ознакомиться с отчетом агентства Fitch Ratings можно по ссылке.