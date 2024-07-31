США закупят нефть для пополнения стратегического резерва

Министерство энергетики США оформило закупку 4,65 млн баррелей нефти с поставкой до конца года для пополнения стратегического резерва страны. Об этом говорится в письменном заявлении ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как следует из документа, "были заключены контракты на приобретение 4,65 млн баррелей добытой в США сырой нефти для стратегического резерва". Поставки планируются с 1 октября по 31 декабря текущего года компаниями Exxon Mobil и Macquarie Commodities Trading US. На сайте резерва уточняется, что общая стоимость нефти составит $357,68 млн.

Минэнерго США 10 июля опубликовало заявку на закупку 4,5 млн баррелей нефти для восполнения стратегического резерва.

Президент Джо Байден подписал в конце марта 2022 года указ, обязывающий Минэнерго продавать из стратегического резерва по 1 млн баррелей нефти в сутки в течение 180 дней в целях снижения цен на бензин в США. Министерство использует доходы от продажи сырья для покупки энергоносителей и пополнения нефтяного резерва.

Американский стратегический нефтяной запас был создан на случай ЧП решением Конгресса в 1975 году после мирового энергетического кризиса. В настоящее время в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 371 млн баррелей нефти. Общая разрешенная емкость хранилищ установлена на отметке 714 млн баррелей. Американский нефтяной резерв является крупнейшим в мире из принадлежащих правительствам.

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