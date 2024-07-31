Центробанк Азербайджана сохранил учетную ставку

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 31 июля принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 7,25 процента, сообщает в среду Day.Az.

Согласно информации ЦБА, верхний и нижний пределы процентного коридора также остались неизменными на уровне 8,25 процента и 6,25 процента соответственно.

Как отметили в ЦБА, решение о сохранении учетной ставки без изменений было принято с учетом формирования фактических темпов инфляции в соответствии с прогнозом, сохранения ожидаемой инфляции на целевом уровне (4±2%), а также динамики внутренних и внешних факторов инфляции.

"Хотя годовая инфляция выросла со времени последнего заседания, она осталась ниже нижней границы целевого диапазона (4±2%). Так, в июне 2024 года 12-месячная инфляция составила 1,1%, базовая инфляция - 0,8%. Годовая продовольственная инфляция составила 0,2%, непродовольственная инфляция - 1%, инфляция в сфере услуг - 2,4%", - говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, в Центробанке заявили, что внешний фон инфляции в целом стабилен.

"Однако продолжающееся снижение цен, наблюдавшееся в предыдущие месяцы, прекратилось, и на некоторые продукты наблюдается рост цен. Дополнительный вклад в снижение импортной инфляции в этот период внес рост номинального эффективного курса маната (3% за 6 месяцев 2024 года).

Во внешнеторговом балансе, который является основной составляющей платежного баланса, за 6 месяцев 2024 года зафиксировано положительное сальдо в размере 4 миллиардов долларов США. За этот период стратегические валютные резервы страны увеличились на 1,8% и достигли 69,7 млрд долларов США. В частности, валютные резервы ЦБ увеличились на 1,1% и достигли 11,7 млрд долларов США", - сказали в ЦБА.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!