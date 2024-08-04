Revolut позволит сотрудникам продать часть своих акций

Британский финтех-стартап Revolut объявил сотрудникам о запуске размещения существующих акций компании на общую сумму до $500 млн.

Как сообщает Day.Az, об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Действующие работники компании, проработавшие в ней не менее года, смогут продать 20% предоставленных им опционов по цене из расчета $865,42 за акцию.

Таким образом, общая оценка Revolut составит $45 млрд, что укрепит ее в статусе самого дорогого стартапа Европы.

На прошлой неделе компания получила банковскую лицензию в Великобритании, где она обслуживает 9 млн клиентов.

Revolut была основана в 2015 году в Лондоне Николаем Сторонским (выпускник МФТИ и РЭШ) и Владиславом Яценко. На данный момент сервисом компании пользуется порядка 40 млн клиентов по всему миру.

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