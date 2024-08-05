Оператор IGB о причинах задержки запуска Комотини-DESFA

Задержка ввода в эксплуатацию плавучей установки хранения и регазификации (FSRU) в Александруполисе напрямую влияет на начало работ в точке соединения Комотини-DESFA.

Как передает Day.Az, об этом сказали в ответ на запрос Trend в компании ICGB, которая является оператором интерконнектора Греция-Болгария (IGB).

Коммерческая эксплуатация точки соединения Комотини-DESFA, запуск которой ранее планировался на 1 июля 2024 года, перенесена.

"Физическое соединение двух систем в точке соединения уже завершено, хотя коммерческая эксплуатация еще не началась. Успешный старт коммерческой эксплуатации FSRU в Александруполисе имеет особое значение для ввода в эксплуатацию Комотини-DESFA, поскольку он позволит физически перекачивать газ через греческую систему транспортировки DESFA в IGB. Продолжающаяся задержка ввода объекта в эксплуатацию напрямую влияет на начало эксплуатации точки соединения. Мы с нетерпением ждем запуска FSRU и продолжим усердно и в координации со всеми заинтересованными сторонами работать над тем, чтобы обеспечить начало эксплуатации Комотини-DESFA как можно скорее", - заявили в компании.

В ICGB отметили, что точка соединения Комотини-DESFA играет ключевую роль для IGB, напрямую связывая систему соединительной линии с системой греческого национального оператора.

"Эта линия обеспечивает доступ к альтернативным источникам природного газа, включая планируемые и существующие терминалы сжиженного природного газа (СПГ) на территории Греции, тем самым повышая региональную значимость интерконнектора. В частности, стратегическое взаимодействие между IGB и FSRU в Александруполисе является значительным, поскольку ожидается, что запуск терминала облегчит физический поток газа из Греции в Болгарию, что еще больше повысит энергетическую безопасность и диверсифицирует поставки природного газа в Болгарию и более широкий регион", - сообщили в компании.

В ICGB выразили надежду, что начало коммерческой эксплуатации терминала СПГ привлечет больший интерес рынка, поскольку предоставит больше возможностей для бронирования мощностей для новых игроков, которые до сих пор не проявляли такой активности в регионе.

"Стратегическая важность Комотини-DESFA уже была подчеркнута большим рыночным интересом, выявленным во время ежегодных аукционов по бронированию мощности в 2023 году, когда IGB предложила квазигодовую мощность на точке соединения в ожидании запуска терминала", - отметили в компании.

Отметим, что общая мощность IGB составляет 3 миллиарда кубометров в год, при этом около одного миллиарда кубометров зарезервировано на долгосрочной основе по 25-летним контрактам на поставку газа из Азербайджана. Трубопровод обеспечивает более 50 процентов внутреннего потребления газа в Болгарии в зимние месяцы и до 80 процентов в летний сезон.

Компания ICGB в настоящее время оценивает заинтересованность рынка в увеличении общей мощности до 5 миллиардов кубометров в год. Это также усиливает транзитную роль Болгарии и Греции.