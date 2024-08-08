В Баку состоится мероприятие, посвященное ИИ и цифровым активам

В Баку 10-11 сентября состоится мероприятие, посвященное искусственному интеллекту и цифровым активам "Chain Reaction 2024", сообщает в четверг Day.Az.

Согласно данным Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции при министерстве экономики Азербайджана, Центр станет партнером мероприятия.

Отмечается, что в течение двух дней в мероприятии, посвященном передовым технологиям, таким как блокчейн, распределенные реестры (DLT), квантовые информационные системы, Web3, технологии Четвертой промышленной революции, искусственный интеллект и цифровые активы, ожидается участие более 60 местных и международных спикеров.

В программе - более 30 различных сессий, включая панели, воркшопы и презентации.

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