Россия и Азербайджан развивают торговый маршрут по МТК 'Север-Юг

Компания "Российские железные дороги" (РЖД) утвердили маршрут грузового поезда из Ульяновска в Астару (Иран) через Баку по МТК "Север-Юг".

Об этом передает в среду Day.Az со ссылкой на сообщение главы ульяновского региона Алексея Русских.

"Это первый прямой подобный маршрут, он станет новой веткой МТК "Север-Юг". Речь о прямом грузовом блок-поезде "Ульяновск - Баку - Астара". Это западный железнодорожный коридор логистического проекта "Средняя Волга - Каспийское море - Персидский залив"", - отметил Русских.

Он упомянул, что этот экспортный состав готовится к отправке с агропромпродукцией, промтоварами, продукцией деревообработки.

По словам губернатора, развитие Международного транспортного коридора "Север-Юг" обсудили Президент России Владимир Путин и Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе визита Путина в Баку 18 - 19 августа.

Как отметил Русских, ведется модернизация железнодорожного участка коридора для повышения пропускной способности и транспортировки грузов объемом от 15 до 30 млн тонн. Эта договоренность, по его словам, открывает большие перспективы для развития инициированного Ульяновской областью нового торгово-логистического маршрута "Средняя Волга - Каспийское море - Персидский залив", являющегося частью МТК "Север- Юг".

Напомним, что МТК "Север-Юг" развивается с 2000 года. Коридор имеет несколько веток.

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