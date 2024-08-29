KOB evi взаимодействует с морским и портовым агентством Азербайджана

Бакинский "Дом (услуг) малого и среднего предпринимательства" (Baku KOB evi) и государственное морское и портовое агентство (DDLA) наладили сотрудничество, передает Day.Az со ссылкой на информацию министерства цифрового развития и транспорта.

С августа 2024 года в "Бакинском Доме МСП" выдаются сертификаты для моряков, и из 56 заявок на получение этого специального документа уже предоставлены 45 профдокументов.

"Услуга организована в рамках реформ, проводимых в DDLA. Ее цель - оперативность, прозрачность, повышение уровня профессионализма, и, в конечном итоге, быстрое обеспечение нужд большего числа граждан", - отмечено в пресс-релизе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!