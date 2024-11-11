СОР29 - это возможность для всех, которую нельзя упустить.

Об этом сказал президент СОР29 Мухтар Бабаев на церемонии открытия конференции в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Текущая политика ведет нас к глобальному потеплению на уровне 3 градусов. Это будет катастрофой для миллиардов людей. Климатические изменения - это не проблема будущего, она существует уже сейчас. СОР29 - это возможность начать новую главу для всех, которую нельзя упустить", - отметил он.

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