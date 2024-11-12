COP for Hope: Танзания рассчитывает на прорыв в финансировании борьбы с изменением климата на COP29

Источник: Агентство международной информации Trend

АМИ Trend представляет специальный проект под названием "COP for Hope" в рамках COP29. Этот проект предоставляет уникальную возможность прислушаться к мнению мировых лидеров, руководителей стран и передовых личностей в различных областях - политике, экономике, науке и экологии, объединившихся для достижения единой цели в борьбе с изменением климата.

В эксклюзивном интервью Trend постоянный секретарь Министерства энергетики Танзании Фелчесми Йоссен Мрамба рассказал об ожиданиях своей страны от COP29, подчеркнув решающую роль финансирования и конкретных действий в достижении климатических целей, передает Day.Az.

"Мы возлагаем большие надежды на эту встречу", - отметил Мрамба, подчеркнув, что основное внимание на ней уделяется финансированию. "Мы считаем, что для успешного достижения наших целей по климатической поддержке необходимо опираться на факты". Он выразил надежду, что этот фактологический подход и искренние обязательства стран-участниц помогут добиться значительного прогресса. "Сосредоточившись на фактах и надеясь на приверженность сторон своим обязательствам, мы, возможно, сможем достичь того, что планируем сейчас", - добавил он.

Одним из ключевых приоритетов Танзании на COP29 является продвижение концепции "зеленой кулинарии" - перехода на экологичные методы приготовления пищи, которые помогают решать вопросы охраны окружающей среды и здоровья. "Танзания здесь, чтобы продвигать идею экологичной кулинарии не только для себя, но и для всей Африки", - отметил чиновник. В рамках этой цели 12 ноября Танзания организует параллельное мероприятие, посвященное роли экологичной кулинарии в борьбе с изменением климата. "Мы будем обсуждать важность экологичной кулинарии как одного из решений климатических проблем", - пояснил он.

Продвижение экологичной кулинарии в повестку COP29, по его мнению, поможет поддержать дальнейшее обсуждение этой темы. "Если нам удастся включить экологичную кулинарию в повестку следующих встреч, это позволит защитить нашу окружающую среду", - подчеркнул он.

Он также обратил внимание на необходимость упрощения доступа к углеродному финансированию. "Углеродное финансирование часто обсуждается, но оно остается труднодоступным для многих стран, включая Танзанию", - отметил он. "Считаем, что настало время упростить механизм доступа к углеродному финансированию. Упростите любые средства доступа к этим деньгам", - призвал он, подчеркнув, что без таких усилий углеродное финансирование не достигнет нуждающихся сообществ.

Рассуждая о прошлогодних обязательствах COP, Мрамба выделил важность реальных шагов по Фонду возмещения убытков и ущерба, обсуждаемому на COP28, но с ограниченным прогрессом. "В прошлом году на COP28 много говорилось о потерях и ущербе, но мы не видим ощутимых действий", - отметил он. Для Танзании цель на COP29 очевидна: "Мы ожидаем меньше разговоров и больше действий. Только так мы сможем достичь реальных результатов на этом COP", - заявил Мрамба.