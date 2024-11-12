Необходимо ускориться и превратить наши цели по чистой энергии в реальные проекты.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Комиссар Европейского союза по климатической деятельности Вопке Хукстра в ходе министерского диалога на тему "Масштабирование инвестиций для увеличения в три раза объема возобновляемых источников энергии и удвоения энергоэффективности"

"В прошлом году в Дубае нам удалось сделать шаг вперед. Мы пришли к согласию, что эпоха ископаемых видов топлива должна завершиться. Мы взяли на себя обязательство, которое многие, включая меня, считают смелым шагом: утроить мощность возобновляемых источников энергии и вдвое повысить энергоэффективность к 2030 году. И для меня это обязательство всегда было не просто целью, а, откровенно говоря, лучшей инвестицией, которую мы можем сделать. Возобновляемая энергия - это отечественный ресурс, она создает рабочие места, укрепляет нашу независимость и уже дешевле, чем более загрязняющие альтернативы. Достижение этих целей позволит сократить глобальные выбросы парниковых газов на 10 миллиардов тонн к концу этого десятилетия. Чтобы представить это в перспективе, это больше, чем совокупные выбросы Европейского союза за три года. Так что это действительно амбициозное видение, но я считаю, что оно осуществимо", - сказал В.Хукстра.

Он упомянул, что в Европе в прошлом году сократились выбросы на 8 процентов благодаря быстрому развитию возобновляемых источников энергии.

"Сегодня более половины электроэнергии в Европе поступает от ветра и солнца, и этот показатель уже превзошел все ископаемые виды топлива вместе взятые. Однако, если взглянуть на ситуацию глобально, выбросы по-прежнему увеличились на 1,3 процента в прошлом году. Это показывает, в чем заключается наша общая проблема. Мы должны ускориться и превратить наши цели по чистой энергии в реальные проекты на каждом континенте и в каждой из наших экономик", - сказал Еврокомиссар.