Участники COP29 в Баку ознакомились с докладом о роли молодежи в климатической политике

В конференц-зале "Натаван" Бакинского олимпийского стадиона, отведенном для проведения COP29, состоялся брифинг с участием руководителей соответствующих международных НПО.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, участникам брифинга был представлен обширный доклад, охватывающий практически все области вклада молодежи в борьбу с изменением климата.

На мероприятии было отмечено растущее значение активного участия молодежи в выполнении задач, стоящих перед человечеством, и недопустимость возложения решения климатических проблем последующим поколениям.

Затем был показан мультфильм, подготовленный талантливой молодежью - студентами Канадского университета, направленный на просвещение общества о проблемах климата.

Напомним, что вчера стартовала 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.