Азербайджан, Узбекистан и Казахстан подпишут новое соглашение

Завтра состоится подписание межправительственного соглашения между Азербайджаном, Узбекистаном, и Казахстаном для реализации проекта "зеленого" коридора.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал замминистра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов на панельной дискуссии на тему "Средиземноморский импульс: Ускорение на пути к 1 ТВт возобновляемой энергии к 2030 году".

"Я считаю, что у Центральной Азии имеется огромный потенциал. Мы также говорим о необходимости связать коридоры, одновременно гармонизируя и приводя их к единой структуре с точки зрения технико-экономического обоснования, а также подходов к различным этапам их развития. И в целом речь идет о гармонизации развития "зеленых" коридоров по всему миру", - сказал он.

О.Зейналов также сказал, что цель в 1ТВт - это действительно впечатляющее число и отличное стремление.

"В то же время я хотел бы отметить два аспекта: первый - с точки зрения национальной стратегии Азербайджана, как достичь энергетического перехода, и второй - как председательство COP29 реализует глобальные обязательства", - сказал он.

По словам замминистра, Азербайджан ставит цель достичь 30-процентной доли возобновляемых источников энергии к 2030 году. При текущем темпе переход на возобновляемые источники ускоряется, и достичь этой цели можно гораздо раньше.

"Одновременно мы планируем инвестиции в размере 2,5 миллиарда долларов США в проекты возобновляемой энергии, такие как солнечные и ветровые. Сегодня утром мы вместе с британской компанией BP заложили в Джебраиле фундамент солнечного проекта мощностью 240 мегаватт, который будет использован для декарбонизации крупнейшего в мире нефтегазового терминала - Сангачал. Таким образом, возобновляемая энергия уже вносит вклад в декарбонизацию энергетического сектора, что является положительным шагом", - добавил он.

Отметим, что в Баку проходит 29-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Официальная церемония открытия прошла 11 ноября на Бакинском Олимпийском стадионе.

12-13 ноября состоится Саммит мировых лидеров по климатическим действиям.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарной сессии COP28 в Дубае.

Рамочная конвенция ООН по изменению климата была подписана в июне 1992 года на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро для предотвращения опасного антропогенного влияния на климатическую систему.

Первая сессия прошла в марте 1995 года в Берлине, а секретариат конференции расположен в Бонне.