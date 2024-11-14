Надеюсь голоса жителей Тихоокеанского региона будут услышаны на COP29 и нам будет выделено финансирование для решения климатических вопросов, сказал Trend Джон Таукаве с острова Рутума на Фиджи, который принимает участие в составе Маршаловых островов, передает Day.Az.

"Азербайджан, как хозяин COP29, отлично организовал мероприятие. Я очень благодарен за то, что нахожусь здесь, могу многое узнать и многому научиться, но в то же время я хочу быть уверенным, что наши голоса будут услышаны и обещания будут выполнены.

В Тихоокеанском регионе очень большая перспектива для финансирования климатических проектов. COP29 является возможностью заявить о необходимости выполнения финансовых обязательств, которые были приняты раньше. На данный момент мы сосредоточены на одной из важных задач, которую мы пытаемся решить, стремимся к изучению или адаптации энергии ветра. Вы знаете, что ветер является очень мощным источником энергии в Тихом океане. Мы объединяем культуру коренных народов, в которой наши предки использовали энергию ветра, путешествовали на своих кораблях и каноэ. Ныне используем это в сочетании с современной наукой.

Мы создали первый в своем роде корабль в Тихом океане, который называется "Джурани" - это грузовое судно, на 80 процентов экономящее выбросы углерода и использующее в основном энергию ветра. Такие проекты являются катализатором устойчивого развития транспорта и климата", - отметил Дж.Таукаве.

Напомним, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата. Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.