МБР призваны сыграть решающую роль в климатическом финансировании

Многосторонние банки развития (МБР) призваны сыграть решающую роль в мобилизации климатического финансирования.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент Группы Африканского банка развития Акинвуми А. Адесина в ходе круглого стола на тему "Трансформационная климатическая деятельность: Перевод акцента с финансовых поступлений на влияние и на каталитическое воздействие МБР" в рамках COP29.

"Глобальное подведение итогов (Global Stocktake, GST) в ОАЭ заставило всех нас встать на более амбициозный путь борьбы с изменением климата. Принято решение утроить использование возобновляемых источников энергии, удвоить энергоэффективность и остановить вырубку лесов к 2030 году. Тем не менее, объем климатического финансирования, необходимого для борьбы с изменением климата, составляет от 5 до 11 триллионов долларов, в среднем 8 триллионов долларов. Многосторонние банки развития призваны сыграть решающую роль в мобилизации климатического финансирования", - сказал он.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.