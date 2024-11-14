Многосторонние банки развития направят усилия на создание углеродных рынков

В 2024-2025 годах многосторонние банки развития (МБР) будут сосредоточены на создании высокоинтегрированных углеродных рынков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент Азиатского банка развития (АБР) Масацугу Асакава в ходе круглого стола на тему "Трансформационная климатическая деятельность: Перевод акцента с финансовых поступлений на влияние и на каталитическое воздействие МБР" в рамках COP29.

"Как МБР, мы едины в нашей приверженности Парижскому соглашению и нашей миссии по достижению преобразовательных действий в области климата. Как нынешний председатель Группы климатических действий МБР, я хочу подчеркнуть наши коллективные усилия в рамках так называемой Рабочей группы по статье 6.

По его словам, эта платформа объединяет МБР для оказания помощи странам в разработке и внедрении механизмов углеродного рынка и нерыночных подходов в рамках Статьи 6 Парижского соглашения.

"Наше сотрудничество дает странам возможность использовать Статью 6 как мощный инструмент для повышения климатических амбиций, увеличения инвестиций и содействия устойчивому развитию. В 2024 и 2025 годах мы сосредоточимся на трех важнейших областях: наращивании потенциала, развитии благоприятных инфраструктур для эффективной реализации и совместном создании высокоинтегрированных углеродных рынков", - сказал он.

М.Асакава отметил, что МБР также изучают нерыночные подходы, особенно те, которые способствуют адаптации и устраняют сложные, трудно поддающиеся измерению последствия.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.