Изменение климата стало значительным риском для экономической и финансовой стабильности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель управляющего директора Международного валютного фонда Бо Ли в ходе панельной дискуссии на тему "Глобальная финансовая система: расширение финансирования климатической активности"

"Наша задача в МВФ - поддерживать глобальную макроэкономическую и финансовую стабильность. Изменение климата стало значительным риском для экономической и финансовой стабильности. Это также открывает возможности для "зеленого" роста и создания "зеленых" рабочих мест. Именно поэтому три года назад совет директоров МВФ утвердил первую стратегию по климату для Международного валютного фонда. В рамках этой стратегии мы также стараемся учитывать климатические факторы в наших кредитных инструментах. Два года назад мы создали Фонд устойчивости и стабильности (RST), который стал первым долгосрочным инструментом кредитования, предназначенным для поддержки стран-членов в решении долгосрочных вызовов, таких как изменение климата. За последние два года мы одобрили финансирование для 20 стран по этому новому инструменту RST и привлекли 48 миллиардов долларов для этого фонда, чтобы поддерживать страны, особенно страны с низким уровнем дохода и уязвимые страны со средним уровнем дохода, в их борьбе с климатическими вызовами", - сказал он.

По его словам, МВФ также играет координирующую роль в странах RST.

"Мы стремимся собрать наших партнеров, таких как Всемирный банк, Азиатский банк развития, Африканский банк развития, и вместе проводим круглые столы по климатическому финансированию. Это позволяет обсудить, как мы можем совместно поддерживать климатические действия, климатическое финансирование и привлечение частного капитала в климатические инвестиции. На данный момент мы провели 10 круглых столов по климатическому финансированию в странах RST. И мы обнаружили, что работая вместе с нашими партнерами, можем использовать наши сильные стороны, создавая условия, когда "один плюс один" становится больше двух, потому что мы объединяем наши ресурсы и работаем с частным сектором, создавая привлекательные условия для инвестиций в эти страны" ,- добавил он.