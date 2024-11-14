https://news.day.az/economy/1707153.html В рамках СОР29 проходит панельная дискуссия на тему предотвращения таяния ледников в Центральной и Западной Азии В рамках СОР29 проходит панельная дискуссия на тему "Изменение климата и региональное сотрудничество для предотвращения таяния ледников в Центральной и Западной Азии", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется
В рамках СОР29 проходит панельная дискуссия на тему предотвращения таяния ледников в Центральной и Западной Азии
В рамках СОР29 проходит панельная дискуссия на тему "Изменение климата и региональное сотрудничество для предотвращения таяния ледников в Центральной и Западной Азии", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
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