Покупка услуг Apple в Азербайджане станет дешевле

Компания Apple Distribution International Limited, занимающаяся распространением и продажей в Азербайджанской Республике сервисов, относящихся к экосистеме "Apple" (App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV+ и др.), взята на электронный налоговый учет для целей НДС.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Согласно информации, регистрация компании для целей НДС вступает в силу с 1 декабря этого года. Согласно положениям Налогового кодекса, начиная с этой даты, при оплате услуг компании Apple Distribution International Limited сумма НДС не будет взиматься банками за счет средств покупателя (граждан).

Отметим, что регистрация Apple Distribution International Limited по НДС стала возможной благодаря установке соответствующего программного обеспечения (https://ecommerce.e-taxes.gov.az/). Портал создан в соответствии с положениями Налогового кодекса и постановлением Кабинета министров от 30.10.2023 № 387 "Порядок постановки на налоговый учет, перерегистрации и снятия с учета в электронном виде нерезидента, осуществляющего электронную торговлю через интернет-информационный ресурс, на учет в качестве плательщика НДС, подачи декларации по НДС и уплаты НДС".

Портал имеет простой интерфейс, охватывающий налоговый учет нерезидентов, подачу декларации по НДС, мониторинг уплаты платежей. Основной целью портала, разработанного с учетом международных тенденций, является предоставление транснациональным компаниям, предоставляющим услуги электронной торговли, возможности более легкого и удаленного учета, декларирования и уплаты налоговых обязательств по НДС в стране, с которой они работают и создают экономическую ценность.

Apple Distribution International Limited является ирландской дочерней компанией Apple, одной из крупнейших торговых марок, зарегистрированных на портале. Его основная функция - распространение продуктов и услуг на международном уровне. Эта компания предоставляет услуги, в основном принадлежащие экосистеме Apple (App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV+ и т. д.).

В настоящее время на портале также размещаются заявки на получение налогового учета в электронном виде другими нерезидентами для целей НДС.