В Цюрихе обсудили информационную безопасность COP29

Конференция по глобальной кибербезопасности прошла в швейцарском городе Цюрих. В результате совместных усилий Испанского национального института кибербезопасности (INCIBE) и Швейцарского института кибербезопасности в рамках мероприятия был организован Глобальный саммит кибербезопасности Альянса Восток - Запад, который впервые собрал вместе лидеров в области кибербезопасности со всего мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана (ГСССИБ), начальник управления структуры Турал Мамедов, принявший участие в качестве докладчика в панельной дискуссии "Укрепление государственно-частного партнерства в области кибербезопасности", рассказал о важности развития партнерства между государством и частным сектором в соответствующей сфере, а также о дальнейших планах нашей страны в этом направлении.

В своем докладе он также отметил, что государственно-частному сотрудничеству отведено особое место в Стратегии Азербайджанской Республики по информационной безопасности и кибербезопасности на 2023-2027 годы, Указе Президента "О некоторых мерах в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры" и других документах. Кроме того, в своем выступлении начальник управления затронул тему налоговых льгот в этой сфере, довел до внимания участников сессии успешный опыт государственно-частного сотрудничества в обеспечении информационной безопасности мероприятия COP29, проведенного в нашей стране на высоком уровне.

В целях укрепления международного сотрудничества и содействия обмену идеями и стратегиями между лидерами в области кибербезопасности, укреплению единой позиции и согласованного подхода к сложным проблемам глобальной кибербезопасности было принято решение о ежегодном проведении Глобального саммита по кибербезопасности Альянса Восток - Запад.