ЦБА смягчил требования для участия местных банков в валютных аукционах

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) внесло изменения в "Правила купли-продажи иностранной валюты между Центральным банком и банками", утвержденный постановлением № 49/2 от 15 ноября 2022 года.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим председатель ЦБА Талех Кязимов подписал новое решение.

Согласно новому решению, банки, нарушившие требования по обязательным резервам в последний период хранения, теперь также смогут участвовать в валютных аукционах.

Ранее для участия в валютных аукционах требовалось, чтобы указанные условия не были нарушены.

Департаменту правовых и организационных дел Центрального банка поручено в течение трех дней представить данное решение в министерство юстиции Азербайджана для включения в Государственный реестр правовых актов.