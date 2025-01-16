Подписан меморандум в налоговой сфере между Азербайджаном и Латвией

Между министерством экономики Азербайджанской Республики и Государственной налоговой службой Латвийской Республики подписан меморандум о взаимопонимании по обмену информацией и помощи в получении налоговых требований.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в социальной сети X написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"На встрече с послом Латвии в Азербайджане Эдгарсом Скуя мы провели полезные обсуждения по укреплению экономических отношений двух стран. В рамках встречи был подписан меморандум о взаимопонимании "Об обмене информацией и помощи в получении налоговых требований между министерством экономики Азербайджанской Республики и Государственной налоговой службой Латвийской Республики". Реализация документа будет способствовать организации эффективного партнерства и обмена информацией между налоговыми органами Азербайджана и Латвии", - говорится в публикации.