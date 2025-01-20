Трамп пообещал добиваться снижения инфляции

Президент США Дональд Трамп в инаугурационной речи обещал подписать указы, касающиеся снижения инфляции и наращивания добычи энергоресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

"Я распоряжусь, чтобы все члены моего кабинета использовали все свои полномочия, чтобы победить рекордную инфляцию и быстрыми темпами снизить цены. Кризис инфляции был вызван огромными тратами и ростом цен на энергоресурсы, и поэтому я сегодня же объявлю режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики", - заявил Трамп, приведенный к присяге в качестве 47-го президента США.

"Мы снизим цены, вновь пополним наши стратегические резервы и будем экспортировать американские энергоносители по всему миру", - заявил американский лидер, выступая с инаугурационной речью в центральном зале Конгресса - Ротонде.