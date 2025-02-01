https://news.day.az/economy/1727148.html SOCAR и пакистанские нефтегазовые компании обсудили расширение сотрудничества Президент Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с министром приватизации, транспорта и инвестиций Пакистана Алимом Ханом. Об этом Day.Az сообщили в SOCAR. На встрече было подчеркнуто успешное развитие сотрудничества между двумя странами в различных сферах, в том числе в энергетическом секторе.
SOCAR и пакистанские нефтегазовые компании обсудили расширение сотрудничества
Президент Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с министром приватизации, транспорта и инвестиций Пакистана Алимом Ханом.
Об этом Day.Az сообщили в SOCAR.
На встрече было подчеркнуто успешное развитие сотрудничества между двумя странами в различных сферах, в том числе в энергетическом секторе.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями о статусе проектов, обсуждаемых в настоящее время между SOCAR и пакистанскими нефтегазовыми компаниями, достигнутом прогрессе и целях, а также были рассмотрены новые возможности сотрудничества.
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