В Азербайджане сокращен срок возврата излишне уплаченной госпошлины

В Азербайджане сокращен срок возврата излишне уплаченной или неправильно удержанной госпошлины

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в поправке к закону "О государственной пошлине", утвержденной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, срок возврата неправильно удержанной или излишне уплаченной государственной пошлины сократится с 20 до 10 дней.