https://news.day.az/economy/1727477.html В Азербайджане сокращен срок возврата излишне уплаченной госпошлины В Азербайджане сокращен срок возврата излишне уплаченной или неправильно удержанной госпошлины Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в поправке к закону "О государственной пошлине", утвержденной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
В Азербайджане сокращен срок возврата излишне уплаченной госпошлины
В Азербайджане сокращен срок возврата излишне уплаченной или неправильно удержанной госпошлины
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в поправке к закону "О государственной пошлине", утвержденной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Согласно закону, срок возврата неправильно удержанной или излишне уплаченной государственной пошлины сократится с 20 до 10 дней.
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