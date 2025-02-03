Азербайджан обсудил приоритеты экономического сотрудничества с Татарстаном

Состоялся обмен мнениями о приоритетных направлениях экономического сотрудничества между Азербайджаном и Республикой Татарстан Российской Федерации.

Об этом в социальной сети "Х" написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, сообщает Day.Az.

"На встрече с заместителем премьер-министра Республики Татарстан, министром промышленности и торговли Олегом Коробченко мы обменялись мнениями о приоритетных направлениях экономического сотрудничества, партнерстве в сферах торговли, промышленности, предпринимательства, инноваций и других сферах. Мы обсудили перспективы совместной деятельности и реализуемые проекты в промышленных парках", - отмечается в публикации.