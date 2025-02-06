Банк Республика начал сотрудничество с Бакинской Высшей Школой Нефти

Банк Республика, уделяющий особое внимание развитию образования в нашей стране, и Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН), одно из ведущих высших учебных заведений нашей республики, подписали меморандум о сотрудничестве.

Меморандум был подписан Председателем Правления Банк Республика Тариэлем Исмаиловым и ректором БВШН Эльмаром Касымовым. В церемонии подписания участвовали представители обеих организаций, а также студенты учебного заведения.

Это сотрудничество создаст новые возможности для обеих сторон. Для Банк Республика это возможность установить прямой контакт с молодыми, креативными и перспективными специалистами, оценить их знания и навыки на ранней стадии. В свою очередь, студенты Бакинской Высшей Школы Нефти получат шанс познакомиться с реальной рабочей средой, приобрести практические знания и опыт, а также изучить новшества в банковской сфере.

В рамках меморандума планируется реализация совместных проектов, организация стажировок для студентов, проведение тренингов и семинаров специалистами Банк Республика, а также поддержка профессионального развития молодых специалистов.

Выступая перед преподавателями и студентами, Председатель Правления Банк Республика Тариэль Исмаилов отметил:

"Мы считаем развитие образования и поддержку молодежи одним из наших стратегических приоритетов. Бакинская Высшая Школа Нефти известна своими инновационными подходами в сфере образования и поддержкой научных исследований. Эта школа играет незаменимую роль в подготовке молодых специалистов в соответствии с международными стандартами, развивая их аналитическое мышление и лидерские качества. Мы рассматриваем это сотрудничество не только как меморандум, но и как долгосрочное и перспективное партнерство. Мы уверены, что такие инициативы окажут ценное влияние на развитие профессиональных навыков молодежи и создадут условия для их становления успешными лидерами будущего".

Ректор БВШН Эльмар Касымов в свою очередь отметил:

"Сотрудничество с таким ведущим и авторитетным финансовым учреждением, как Банк Республика, создаст уникальные возможности для наших студентов. Особое внимание, которое банк уделяет проектам корпоративной социальной ответственности, в частности поддержке образования, заслуживает высокой оценки. Мы уверены, что это сотрудничество позволит нашим студентам не только объединить теоретические знания с практическими навыками, но и создаст прочную основу для их будущей карьеры, работая в динамичной и профессиональной среде Банк Республика. Это также откроет широкие возможности для студентов наблюдать за реальными рабочими процессами и развивать себя".

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