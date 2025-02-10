На Каспии восстановлена деятельность судов

В течение последних пяти дней в азербайджанском секторе Каспийского моря наблюдались сильные северо-западные ветры и штормовые погодные условия, из-за чего суда были вынуждены укрыться на якорных стоянках и в безопасных зонах. Сегодня их деятельность полностью восстановлена.

Как сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO), в связи со стабилизацией погодных условий суда Транспортного флота ASCO уже возобновили перевозку грузов и пассажиров в штатном режиме. Ожидается, что операции Специализированного флота будут полностью восстановлены во второй половине дня.

В то же время, экипажи судов продолжают внимательно следить за прогнозами погоды и действовать в полном соответствии с правилами безопасности, чтобы оперативно реагировать на возможные изменения.