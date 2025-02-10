Существуют определенные трудности со структурой инвестиций, поскольку государственные инвестиции по-прежнему занимают большую долю, и для усиления диверсификации необходимо увеличить участие частного сектора в инвестициях.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли на презентации отчета Всемирного банка "Доклад о мировом развитии" (World Development Report - WDR) в Баку.

Он отметил, что необходимо принять меры по стимулированию коммерческих секторов, чтобы избежать "ловушки среднего дохода".

"По состоянию на 1990 год только 34 страны смогли успешно перейти от статуса страны со средним уровнем дохода к статусу страны с высоким уровнем дохода. Большинство из них - страны, имеющие выход к морю. Нам очень важно поддерживать нашу нефтяную промышленность, чтобы избежать ловушки среднего дохода и диверсифицировать нашу экономику. Поскольку у нас нет прямого доступа к мировому океану, это также одно из препятствий.

Мы полностью согласны с подходом к инвестициям, инфузии и инновациям. В Азербайджане уже наблюдаются некоторые элементы второго этапа, связанные с инфузией, например, локализация автомобильной промышленности и другие. Однако её доля в ВВП составляет менее 25 процентов, и для её увеличения должны быть предприняты соответствующие меры.

Увеличение частных ненефтяных инвестиций в некоторой степени может помочь избежать "ловушки среднего дохода". В этом направлении мы стараемся сосредоточиться на крупных местных корпорациях, особенно в банковском и сервисном секторах.

Мы понимаем, что для диверсификации экономики и роста в ненефтяной промышленности необходимо вносить изменения в структуру, состав инвестиций. Мы должны увеличить долю частного сектора, более активно работать с частными компаниями и привлекать их к развитию ненефтяного сектора",- добавил он.