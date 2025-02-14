В Азербайджане обсуждают возможности ускорения цифровизации
В Баку проходит Азербайджанский финансовый форум.
Как передает Day.Az, форум организован Ассоциацией банков Азербайджана, Ассоциацией микрофинансирования Азербайджана, Ассоциацией страховщиков Азербайджана, Ассоциацией Финтех Азербайджана, Ассоциацией участников фондового рынка Азербайджана.
Целью проведения форума является согласование потенциала финансового сектора с развитием экономики, усиление финансового посредничества и финансовой инклюзивности, устранение преград в этой сфере, а также рассмотрение возможностей ускорения цифровизации с применением инновационных технологий, совершенствования законодательства и регулирования в финансовом секторе, обсуждение достижений и предстоящих вызовов.
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