Экономический форум в Тегеране может внести позитивный вклад в развитие отношений

Экономический форум премьер-министров прикаспийских стран, который состоится 17-18 февраля в Тегеране, может способствовать укреплению экономических связей Ирана с четырьмя соседними государствами.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель министра промышленности, шахт и торговли Ирана, председатель Организации по развитию торговли Мохаммад Али Дехган Дехнави.

По его словам, прикаспийские страны имеют большой потенциал для сотрудничества в сферах охраны окружающей среды, предотвращения снижения уровня Каспийского моря, защиты рыбных запасов, освоения нефтегазовых ресурсов, развития морского судоходства и создания новых транспортных маршрутов.