Оператор IGB раскрыл объем поставок газа за январь 2025 года

Оператор газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB) - компания ICGB - раскрыл объемы поставок газа за январь 2025 года, а также с момента начала коммерческой эксплуатации, передает Day.Az.

"Объем распределенного газа в направлении Греция-Болгария в январе составил 675 286 656 кВт·ч. Соответствующий показатель с момента коммерческого ввода в эксплуатацию достиг 32 204 001 893 кВт·ч", - сообщили в компании в ответ на запрос Trend.

В ICGB также отметили, что объем распределенного газа по коммерческому реверсному потоку в направлении Болгария-Греция в январе составил 20 348 491 кВт·ч.

"Соответствующий объем с момента коммерческого ввода в эксплуатацию достиг 1 786 514 787 кВт·ч", - добавили в компании.

Отметим, что IGB позволяет Болгарии подключаться к Южному газовому коридору и является частью "Вертикального газового коридора". Газопровод укрепляет энергетическую связанность и безопасность в регионе, предоставляя доступ к природному газу из новых, диверсифицированных источников. На данный момент газопровод функционирует с мощностью 3 миллиардов кубометров в год с потенциальным расширением до 5 миллиардов кубометров в год. Интерконнектор покрывает около 70 процентов внутреннего потребления природного газа в Болгарии и обеспечивает надежный маршрут для поставок в ключевые рынки, такие как Молдова и Украина.