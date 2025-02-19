Бельгийская торговая палата намерена направить миссию в Азербайджан

Источник: Агентство международной информации Trend

Возможно, уже в мае Бельгийская торговая палата направит миссию в Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил председатель Бельгийско-азербайджанской торговой палаты Стеф Горис.

"Возможно, бельгийские компании проявят интерес к аграрной выставке. Мы постараемся собрать заинтересованные компании и агентства в Бельгии. Вернувшись в Брюссель, мы займемся этим вопросом", - сказал он.

По его словам, бельгийские компании проявляют большой интерес к сотрудничеству с Азербайджаном, особенно в сфере металлургии, логистики и транспорта.

"Взаимодействие между двумя сторонами выходит на новый уровень благодаря инициативам Бельгийско-азербайджанской торговой палаты, которая стала важной платформой для развития деловых связей между двумя странами", - отметил Стеф Горис.

Он выделил, что в настоящий момент, по мнению Палаты, остается много возможностей для улучшения экономических и торговых отношений между Бельгией и Азербайджаном.

"Когда мы сравниваем ситуацию с другими европейскими странами, на мой личный взгляд и взгляд членов Совета Палаты, мы немного отстаем, и сейчас стараемся сократить этот разрыв. Именно поэтому группа бельгийских бизнесменов инициировала создание Бельгийско-азербайджанской торговой палаты. Я хочу подчеркнуть, что наша Палата - это исключительно частная инициатива. Она не связана ни с какими административными органами. Мы являемся группой бизнесменов", - подчеркнул Стеф Горис.

Он добавил, что Бельгийско-азербайджанская торговая палата стремится к паритетному представительству и привлекает к участию также азербайджанские компании.

"Я рад сообщить, что у нас уже есть несколько азербайджанских компаний, которые выразили интерес к членству в Палате. Мы встретились с ними во время нашего визита в Баку, и одной из целей поездки было знакомство с азербайджанскими членами Палаты", - сказал он.

Стеф Горис отметил, что эти бизнес-встречи были очень интересными и конкретными. Он добавил, что Совет директоров Бельгийско-азербайджанской торговой палаты очень доволен первыми результатами этой миссии.

"На данный момент наибольший интерес у компаний обеих стран вызывают металлургия, логистика и транспорт. Мы стараемся быть связующим звеном, которое объединяет азербайджанские и бельгийские компании для совместной работы, поиска решений, выгодных для обеих сторон. Мы уверены, что в ближайшем будущем нас ждут хорошие результаты", - отметил он.

Говоря о дальнейших перспективах, председатель Палаты выразил благодарность азербайджанским государственным структурам за возможность встреч на высоком уровне с различными агентствами и министерствами.

"Прежде всего, прошла встреча с Агентством по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO), потому что главной целью нашей миссии было изучение возможностей для будущего сотрудничества. В этом контексте у нас состоялся очень интересный и продуктивный диалог с главой AZPROMO Юсифом Абдуллаевым. Также прошли переговоры с азербайджанскими компаниями, встреча с Азербайджанским инвестиционным холдингом, который занимается управлением государственных предприятий.

"Эта встреча была для нас очень содержательной. Она дала понимание того, что ведется активная работа в области международной торговли", - заключил он.