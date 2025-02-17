Что ждет банковский сектор Азербайджана в 2025 году

Банковская система Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана и Узбекистана останется стабильной в 2025 году, сохраняя динамику, наблюдавшуюся в 2024 году.

Как сообщает в понедельник Day.Az, такой прогноз представило международное рейтинговое агентство S&P Global, отмечая, что отрасль продолжит демонстрировать уверенный рост.

Аналитики S&P указывают, что главным драйвером стабильности станет активное кредитование - его темпы роста составят около 15%. Вместе с этим поддерживать финансовую устойчивость банков помогут качественные активы и стабильная рентабельность.

Хотя регулирование банковской сферы в этих странах стало более развитым, оно все еще уступает по прозрачности и предсказуемости стандартам развитых рынков. Казахстан и Азербайджан за последние годы усилили регуляторный контроль, тогда как банковский надзор в Грузии считается наиболее продвинутым в регионе. Однако политическая нестабильность в стране может повлиять на независимость регулирующих органов.

В последние годы экономики Армении, Грузии и Узбекистана значительно выиграли от притока капитала и миграции из России и Украины, а также роста торговых потоков. Однако в 2025 году агентство прогнозирует некоторое замедление этих процессов. В Азербайджане и Казахстане влияние миграции оказалось менее заметным и не оказало значительного эффекта на экономический рост.

Среди главных вызовов для банковской системы региона эксперты выделяют необходимость балансировать между взаимодействием с Западом и поддержанием экономических связей с Россией, которая остается ключевым торговым партнером. Для Армении неопределенность связана с перспективами мирного соглашения с Азербайджаном, а в Грузии нарастает внутренняя политическая нестабильность, что снижает предсказуемость экономической политики.

Несмотря на то что экономический рост в 2024 году превзошел ожидания, в 2025 году он сохранится на устойчивом, но более умеренном уровне. Казахстан и Азербайджан продолжают извлекать выгоду из благоприятных цен на нефть, но сталкиваются со снижением объемов добычи. При этом рост ненефтяных секторов в этих странах опережает развитие нефтегазовой отрасли, что является позитивным фактором.

Одним из рисков для банковского сектора в Армении, Грузии и Азербайджане остается высокая динамика роста цен на жилье. Ипотечное кредитование поддерживается государственными программами и улучшением стандартов андеррайтинга, однако быстрый рост необеспеченных потребительских кредитов вызывает обеспокоенность. В Узбекистане власти уже внедрили более жесткие регуляторные меры, что замедлило розничное кредитование, тогда как в Азербайджане, Армении и Грузии этот сегмент продолжает активно расти.

В Азербайджане на фоне реформ в рамках Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы агентство отмечает позитивные изменения в оценке отраслевых рисков, несмотря на их первоначально невысокий уровень.