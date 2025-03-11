В Азербайджане установлен порядок расчета рыночных долей

Кабинет министров утвердил "Порядок расчета рыночных долей на соответствующем рынке, определения товарных и географических границ, объема, структуры и участников соответствующего рынка".

Премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление в связи с этим, сообщает Day.Az.

Согласно постановлению, этот документ был разработан в соответствии с Кодексом о конкуренции. Для его целей используется индекс Херфиндаля-Хиршмана. Данный индекс является показателем рыночной концентрации, рассчитываемым как сумма квадратов рыночных долей всех хозяйствующих субъектов, действующих в рамках товарных и географических границ соответствующего рынка, либо в процентном выражении путем деления этой суммы на 100.

Другие понятия, используемые в этом порядке, выражают значения, установленные Кодексом и иными нормативными правовыми актами. Сначала определяются продуктовые границы, а затем географические границы соответствующего рынка. Продуктовые границы соответствующего рынка определяются методами замещения спроса или предложения. При определении рынка соответствующей продукции метод замещения спроса считается более предпочтительным, чем метод замещения предложения. При невозможности проведения оценки по методу замещения спроса используется метод замещения предложения.