Форум финансовой доступности пройдет во всех экономических районах Азербайджана

Планируется проведение Форума финансовой доступности в каждом экономическом районе Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил председатель и главный исполнительный директор Caspian Energy Club Тельман Алиев во время выступления на I Национальном форуме финансовой доступности, проходящем в Баку.

Он отметил, что Caspian Energy Club объединяет более 5 тысяч компаний и организаций из 50 стран мира.

"У нас в Азербайджане 700 членов, которые платят абонентскую плату. Можно сказать, что мы объединяем компании практически из всех регионов страны.

К сожалению, пока ни одна ассоциация Азербайджана не представлена на международной арене. Мы хотим стать первыми, кто возьмет на себя эту миссию",- добавил Т.Алиев.