Если расходы на возобновляемую энергетику не достигнут 80%, климатический кризис продолжится

Если расходы на возобновляемую энергетику не будут доведены до 80 процентов, климатический кризис продолжится.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила бывший Второй вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспан во время выступления на XII Глобальном Бакинском форуме.

"Мы становимся свидетелями стремительных изменений в транспорте. Быстрое развитие информационных технологий достигло невероятных уровней. Искусственный интеллект, возобновляемые источники энергии, инновации развиваются ежедневно. Мы должны идти в ногу с этими изменениями, с этим быстрым миром. В таком случае мы сможем обеспечить развитие как внутри стран, так и за их пределами", - отметила она.

По ее словам, сегодня в паритете покупательной способности не хватает 55 триллиона долларов.