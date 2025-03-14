Сколько потратили на реконструкцию и восстановление Карабаха в прошлом году?

В прошлом году из государственного бюджета на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана было потрачено 5 миллиардов 347,2 миллиона манатов.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в Отчете Кабинета министров Азербайджанской Республики о деятельности в 2024 году.

Отмечено, что в целом из государственного бюджета на 2021-2024 годы на эту цель было направлено 17,6 миллиарда манатов, а в государственном бюджете на 2025 год предусмотрено выделение средств в размере 4 миллиарда манатов.