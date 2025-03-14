Назван объем внешнеторгового оборота Азербайджана за 2024 год

В 2024 году объем внешнеторгового оборота Азербайджана достиг примерно 47,4 миллиарда долларов США, а положительное торговое сальдо составило 5,3 миллиарда долларов.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов в своем выступлении на обсуждении Отчета Кабинета министров о деятельности за 2024 год на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

По его словам, объем экспорта в ненефтянном секторе превысил 3,3 миллиарда долларов.

Он отметил, что в 2024 году стратегические валютные резервы страны выросли на 2,5 миллиарда долларов (или на 3,7 процента) и составили 71 миллиард долларов (в настоящее время - 73 миллиарда долларов), что в 14 раз превышает внешний государственный долг.

"К концу прошлого года внешний государственный долг сократился на 20,6 процента и составил 5,1 миллиарда долларов, что составляет 6,9 процента от общего ВВП",- добавил А.Асадов.