Странам нужна устойчивая экономика для принятия независимых решений

Странам необходимо обладать устойчивой экономикой, чтобы иметь возможность принимать независимые решения.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в ходе панельной дискуссии на тему "Средние державы в новом мировом порядке" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

"Чтобы иметь возможность принимать независимые решения и ставить национальные интересы на первое место, конечно, необходимо иметь устойчивую экономику. И именно такую экономику мы строили в Азербайджане за последние три десятилетия. Если этого нет, если у вас нет стратегической автономии и экономической независимости, вы не сможете принимать независимые решения, учитывать интересы своей страны", - сказал заместитель министра.

По его словам, необходимо уметь использовать свои ресурсы и геостратегическое положение.

"Правила не всегда помогают в каждой ситуации, и нам приходится искать решения, которые не только приведут к принятию резолюций в ООН или в Совете Безопасности, но и будут способствовать реальным изменениям на местах. И именно с этим столкнулся Азербайджан, когда на протяжении многих лет наше государство страдало от вооружённой агрессии со стороны Армении и четыре резолюции Совета Безопасности ООН не приводили к никаким изменениям", - сказал Э.Мамедов.