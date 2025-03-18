Увеличилось производство электроэнергии на ТЭС и ГЭС Азербайджана

За январь-февраль текущего года ОАО "Азерэнержи" выработало 4,35 миллиарда киловатт-часов (кВт·ч) электроэнергии.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве энергетики.

По данным, этот показатель на 167 млн кВт·ч, или на 4% больше, чем за тот же период прошлого года. В январе-феврале прошлого года этот показатель составил 4,18 млрд кВт·ч.

За этот период "Азерэнержи" произвело 3,95 млрд кВт·ч электроэнергии на тепловых электростанциях (ТЭС) и 398 млн кВт·ч на гидроэлектростанциях (ГЭС).

Это на 27 млн кВт·ч (0,7%) и 140 млн кВт·ч (54,3%) больше, чем за тот же период прошлого года соответственно. Так, за первые два месяца 2024 года "Азерэнержи" произвело 3,92 миллиарда кВт·ч электроэнергии на ТЭС и 258 миллионов кВт·ч на ГЭС.

Отметим, что в указанный период выработка электроэнергии по линии Государственной энергетической службы Нахчыванской АР составила 61,3 млн кВт·ч (ТЭС - 41,4 млн кВт·ч, ГЭС - 12,3 млн кВт·ч, СЭС - 7,6 млн кВт·ч), по ОАО "Азеришыг" - на ветровых электростанциях - 4,1 млн кВт·ч.