В 2025 году в Сумгайытском химическом промпарке начнут работу новые предприятия

В 2025 году в Сумгайытском химическом промышленном парке планируется запуск нескольких новых предприятий.

Об этом Day.Az сообщил пресс-секретарь Агентства по развитию экономических зон (IZIA) Эльчин Кязимов.

По его словам, Сумгайытский химический промышленный парк, являющийся крупнейшим промышленным парком Южного Кавказа, за 2015-2024 годы произвел продукцию на 13,2 миллиарда манатов.

"В течение 2016-2024 годов было экспортировано продукции на 4,6 миллиарда манатов. Продукция, производимая в Промпарке, была продана более чем в 70 стран мира.

В Сумгайытский химический промышленный парк, находящийся в ведении IZIA, предприниматели вложили более 5,5 миллиарда манатов инвестиций, создано более 6400 постоянных рабочих мест.

В этом году в Промпарке планируется запуск более 5 предприятий", - подчеркнул он.

По его словам, эти предприятия будут выпускать электробусы, легкие, средние и тяжелотоннажные грузовики, строительную химию, картон для упаковки строительных материалов и агропромышленной продукции и др.

Отметим, что Сумгайытский химический промышленный парк был создан указом Президента Азербайджанской Республики от 21 декабря 2011 года. Промпарк охватывает площадь 613 гектаров.