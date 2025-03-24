Азербайджанские ГЭС увеличили производство электроэнергии

В январе-феврале этого года в Азербайджане ГЭС выработали 407,9 миллиона кВтч электроэнергии.

Об этом Day.Az сообщили в Госкомстате.

Согласно данным, это на 145,2 407,9 млн кВтч, или на 55,3% больше, чем в те же месяцы 2024 года.

За отчетный период тепловые электростанции выработали 4 миллиарда кВтч электроэнергии, что на 45,2 миллиона кВтч, или на 1,2% больше, чем за тот же период 2024 года.

В то же время в январе-феврале 2025 года в результате сжигания отходов было произведено 33,2 миллиона кВтч электроэнергии.

Отметим, что за первые два месяца 2025 года в Азербайджане было произведено около 4,6 миллиарда кВтч электроэнергии, что на 205,2 миллиона кВтч, или на 4,7% больше, чем годом ранее. В целом же в стране в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром в январе-феврале 2025 года произведено продукции и оказано услуг на сумму 684,2 миллиона манатов. Объем произведенной продукции в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов составил 94,4 миллиона манатов.