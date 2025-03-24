Anglo Asian Mining приступила к добыче на новом месторождении

Компания Anglo Asian Mining, занимающаяся добычей золота, меди и серебра с основным фокусом на Азербайджан, объявила о добыче первой руды с месторождения Гилар, передает Trend со ссылкой на компанию, передает Day.Az.

Месторождение Гилар содержит 6,10 млн тонн руды со средним содержанием меди 0,88% (около 54 000 тонн меди) и золота 1,30 г/т (более 255 000 унций золота).

В начале марта на Гиларе была добыта первая руда - 1 267 тонн с содержанием меди в среднем 0,65% (максимально - 1,63%) и золота 1,36 г/т (максимально - 3,27 г/т). Пока ведётся строительство шахтных тоннелей, добытая руда будет накапливаться на складе до начала переработки.

Компания планирует постепенно наращивать объёмы добычи и в ближайшие месяцы выйти на уровень производства 50 000-60 000 тонн руды в месяц.

Гилар расположен примерно в семи километрах от перерабатывающих мощностей компании, недалеко от северной границы Контрактной территории Гедабек. Разработка подземного рудника началась в конце 2022 года после успешных результатов бурения в южной части месторождения.

Гилар включает два подземных тоннеля: главный эксплуатационный тоннель длиной 1 462 метра, который будет использоваться для будущей добычи, и параллельный вентиляционный тоннель - оба уже завершены.