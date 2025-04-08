Азербайджан и Пакистан обсудили укрепление экономического сотрудничества

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с заместителем премьер-министра Пакистана, министром иностранных дел Мухаммадом Исхаком Даром.

Об этом в своем аккаунте в социальной сети "Х" сообщил М.Джаббаров, передает Day.Az.

"Во время нашего визита в Пакистан мы встретились с заместителем премьер-министра этой страны, министром иностранных дел Мухаммадом Исхаком Даром. Мы обсудили вопросы, касающиеся совместной деятельности наших стран в экономической сфере, проекты, направленные на стимулирование взаимных инвестиций, энергетическое сотрудничество и укрепление торговых связей", - отмечается в публикации.