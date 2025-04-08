https://news.day.az/economy/1743087.html Азербайджан и Пакистан обсудили укрепление экономического сотрудничества - ФОТО Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с заместителем премьер-министра Пакистана, министром иностранных дел Мухаммадом Исхаком Даром. Об этом в своем аккаунте в социальной сети "Х" сообщил М.Джаббаров, передает Day.Az.
Азербайджан и Пакистан обсудили укрепление экономического сотрудничества - ФОТО
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с заместителем премьер-министра Пакистана, министром иностранных дел Мухаммадом Исхаком Даром.
Об этом в своем аккаунте в социальной сети "Х" сообщил М.Джаббаров, передает Day.Az.
"Во время нашего визита в Пакистан мы встретились с заместителем премьер-министра этой страны, министром иностранных дел Мухаммадом Исхаком Даром. Мы обсудили вопросы, касающиеся совместной деятельности наших стран в экономической сфере, проекты, направленные на стимулирование взаимных инвестиций, энергетическое сотрудничество и укрепление торговых связей", - отмечается в публикации.
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