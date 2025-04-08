МФЦА о влиянии цифровизации на экономическое развитие и привлечение капитала

Цифровизация и привлечение инвестиций - ключ к росту экономики.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал управляющий Международным финансовым центром "Астана" (МФЦА) Ренат Бектуров в ходе 7-го Политического форума Университета АДА в городе Ханкенди.

Ренат Бектуров рассказал о достижениях финансового центра и его роли в экономическом развитии Казахстана и региона.

Он отметил, что МФЦА является уникальной экономической зоной с собственной юрисдикцией, ориентированной на привлечение инвесторов. В Центре зарегистрировано почти 4 000 компаний, функционирует фондовая биржа и ряд финансовых учреждений. Важным шагом стало сотрудничество с Университетом АДА, направленное на исследование экономических и финансовых процессов.

Особое внимание управляющий МФЦА уделил вопросам справедливого распределения благосостояния. "Наша задача - обеспечить, чтобы экономический рост приносил пользу всем гражданам", - отметил он.

Бектуров подчеркнул важность привлечения капитальных инвестиций и предложил оптимальное соотношение риска и доходности. В этом контексте важную роль играет цифровизация, которая ускоряет процессы и улучшает прозрачность.

Он также обсудил внедрение цифровых валют центральных банков (CBDC) как инструмента для финансирования государственных проектов и обеспечения прозрачности. "Цифровизация ускоряет реформы, но также может создать дополнительную волатильность на рынке", - заключил Бектуров.