Казахстан и Азербайджан наращивают сотрудничество в сфере транспортной логистики.

Как передает Day.Az, об этом заявил руководитель управления морских портов Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Республики Казахстан Жасулан Керимбаев, выступая на IV заседании Азербайджано-Казахстанского экспертного совета.

По его словам, сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном в области развития транспортных коридоров выходит на новый уровень. За последние три года ведется активная работа по модернизации инфраструктуры и увеличению пропускной способности маршрута, что уже дало заметные результаты.

Ж.Керимбаев подчеркнул, что одним из приоритетов транспортной стратегии Казахстана являются контейнерные перевозки, соответствующие международным логистическим стандартам. Так, в прошлом году через казахстанский участок маршрута прошло 358 контейнерных поездов из Китая, а в 2024 году ожидается более 600.