Венгерская компания готова инвестировать в экосистему Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом в четверг в интервью Trend заявил генеральный директор компании 4iG по космическим и оборонным технологиям Иштван Шархэги в кулуарах Конференции по космическим технологиям (Space Technology Conference, STC2025) в Баку.

По его словам, компания планирует наладить тесное сотрудничество с "Азеркосмос".