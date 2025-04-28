EBRD предоставил Банку Республика очередной крупный кредит

Банк Республика и EBRD подписали очередное крупное соглашение для поддержки реального сектора в Азербайджане.



Банк Республика, один из ведущих банков страны поддерживающий реальный сектор, и Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) при поддержке Европейского Союза подписали кредитное соглашение в рамках программы Европейского Фонда Устойчивого Развития Plus (EFSD+), с целью расширения финансирования микро, малого и среднего предпринимательства (ММСП). В соответствии с условиями соглашения, EBRD предоставит Банку Республика синтетический кредит в национальной валюте (AZN) на сумму 10 миллионов долларов США сроком на 3 года.



Программа расширения доступа к финансовым услугам EFSD+ направлена на расширение возможностей ММСП, повышение их конкурентоспособности и роста. Привлечённые средства будут направлены на кредитования приоритетного как для страны, так и для Банка реального сектора, в частности - на поддержку предпринимателей, осуществляющих деятельность в регионах.



Отметим что, Банк Республика уже на протяжении многих лет вносит свой вклад в развитии малого и среднего бизнеса в Азербайджане. Благодаря широкой филиальной сети, инновационным банковским решениям и богатому опыту в работе с ММСП, банк эффективно способствует повышению деловой активности, созданию новых рабочих мест и росту внутреннего производства.



"Получение очередного кредита от одного из крупнейших международных финансовых институтов - ЕБРР - вновь подтверждает высокий уровень доверия к Банку Республика со стороны глобального финансового сообщества. Привлечённые средства будут направлены на развитие реального сектора экономики - приоритетного направления как для страны, так и для Банка Республика, что отражает нашу стратегическую приверженность поддержке устойчивого роста" - отметил Председатель Правления "Банка Республика" Тариэль Исмайлов



"Мы рады продолжить наше успешное сотрудничество с Банком Республика посредством нового кредитного соглашения, которое ещё больше расширит доступ к финансированию для микро предприятий, малого и среднего бизнеса в сельских районах. Поддержка инклюзивного роста и укрепление экономической устойчивости в малообеспеченных регионах остаются для нас ключевыми приоритетами", - отметила Натали Муравидзе, глава постоянного представительства ЕБРР в Азербайджане.



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