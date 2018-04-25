Европейская “дочка” Saudi Aramco открыла представительство в Азербайджане

25 апреля 2018 10:00

Европейская "дочка" Saudi Aramco - Aramco Overseas - открыла представительство в Азербайджане. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в газете министерства по налогам страны, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Компания прошла регистрацию в марте 2018 года. Ее уставной капитал составляет 10 тысяч евро, а официальным представителем в Азербайджане является президент Aramco Overseas Талал Аль-Мари.

Ранее в январе этого года министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид Абдульазиз аль-Фатих сообщил, что государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует открыть представительство в Азербайджане.

Saudi Aramco - национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Крупнейшая нефтяная компания мира по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов.

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